GTA 5: ex-Rockstar Games svela la terribile cultura lavorativa che c'era durante lo sviluppo

Jonathan Gwyn, ex Senior Environment Artist di Rockstar Games , ha descritto la sua esperienza all'interno della compagnia al tempo dello sviluppo di GTA V . Gwyn ha lavorato al gioco dal 2011 al 2012, creando deserti, strade, binari, montagne e altro e ha parlato di una cultura lavorativa terrificante, che al tempo ha causato non pochi problemi all'interno della compagnia e che negli ultimi anni è stata riformata.

Aggressività e negatività

GTA V è stato un grande successo, ma la sua lavorazione è stata controversa

L'occasione per le sue rivelazioni è stata un'intervista concessa a Reece Reilly per il canale KIWI TALKZ, in parte dedicato a dialogare con gli sviluppatori.

L'intervista dura circa un'ora e tocca molti argomenti, ma la parte di Rockstar Games è particolarmente interessante, perché Gwyn ha spiegato di aver lasciato lo studio dei GTA proprio a causa delle persone e della cultura intorno a lui.

Intanto ha spiegato come tutto in GTA V sia stato posizionato a mano e come all'epoca fosse appena iniziato lo sviluppo di Red Dead Redemption 2. Quindi ha parlato della sua esperienza, parlando di persone con uno stile di gestione decisamente aggressivo, oltretutto poco motivati a cambiare registro data la quantità di soldi fatta.

È noto come la cultura lavorativa di Rockstar Games durante lo sviluppo di GTA 5 e Red Dead Redemption 2 fosse brutale. Secondo lui però non dipendeva solo dalla compagnia, ma dalle persone: "Non era tanto l'azienda che mi stava mandando in depressione, quanto l'atteggiamento delle persone al suo interno, quelle intorno a me; si lamentavano così tanto ed erano così negative riguardo le cose e dopo un po' sai che non puoi passare otto o dieci ore al giorno, cinque giorni alla settimana, con persone che semplicemente non amano ciò che stanno facendo.

Molte persone erano rimaste dal periodo della grande controversia sull'orario straordinario e le mogli di Rockstar e tutte quelle cose, così alla fine ho ottenuto quel lavoro di cui parlavo alla Qualcomm e mi sono trasferito lì. Non erano contenti quando me ne sono andato, ma sai, devi fare ciò che devi fare."

Quindi non si parla solo di una gestione molto aggressiva, ma anche di un team cui non piaceva ciò che stava facendo. Speriamo che con GTA 6 le cose siano cambiate.