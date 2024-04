Palworld si aggiorna su PC e risolve un grosso bug: i giocatori Xbox devono attendere

Pocket Pair ha pubblicato l'aggiornamento v0.2.2.0 di Palworld che si occupa di introdurre alcune correzioni. L'update è disponibile per la versione Steam del gioco, mentre per la versione Xbox si dovrà attendere ancora un po'.

Palworld, le prossime novità

Tra le prossime novità in arrivo in Palworld c'è la modalità Arena. In un recente trailer è stato indicato che era prevista per l'estate, ma in realtà si trattava di un'informazione non precisa.

Pocket Pair ha svelato che il periodo di uscita corretto è un più generico 2024 ma che ci sono novità previste per l'estate.