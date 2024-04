Nacon House: dove si trova, quando si può entrare e cosa si può fare

Dal 17 al 19 aprile sarà aperta al pubblico la Nacon House di Milano, dalle 10 alle 19. Parliamo di un luogo "che vi catapulta in un mondo di divertimento, tecnologia e gusto" perfetto per la Gen Z. Nacon lo presenta come un luogo ideale per la socializzazione e dove trovare grandi televisori, console, cibo e bibite.

Si tratta di un piccolo loft dallo stile moderno con tecnologia all'avanguardia e studiato in ogni dettaglio per essere accogliente e stimolante. I partner della Nacon House sono Conforama, Panasonic, !nspiring, EasyToys, Mokador, Redbull e Profumiamo.