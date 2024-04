Helldivers 2: gli Automaton sono tornati, arriva un nuovo ordine

Si tratta di un obiettivo che la community dovrà affrontare con determinazione, come avvenuto con la liberazione di Malevelon Creek , ma siamo sicuri che anche stavolta gli space marine saranno in grado di portarlo a termine.

Neanche il tempo di festeggiare la vittoria sugli Automaton, ecco che i giocatori di Helldivers 2 dovranno partire nuovamente per il fronte, occupandosi in questo caso della difesa di almeno cinuqe pianeti .

Gli Automaton sono tornati : la sconfitta dei letali nemici robotici di Helldivers 2 è durata poco e il Comando della Super Terra ha già diramato un nuovo ordine per contrastare la loro avanzata.

Cos'è successo agli Automaton?

"In qualche modo, gli Automaton sono tornati", si legge nel tweet pubblicato sul profilo ufficiale di Helldivers 2. "Come sospettavamo da sempre, la prima ondata di bot non era che l'avanguardia."

"Un'enorme flotta ha iniziato ad attaccare Cyberstan e i pianeti circostanti. Helldivers, fermate questa ingiusta invasione! La lotta continua!"