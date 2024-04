Le ultime CPU Intel sembrano avere qualche problema con i giochi in Unreal Engine

Soluzioni manuali

Al momento non esistono quindi fix ufficiali ma i giocatori si sono adoperati per trovare soluzioni temporanee. Sembra infatti che per migliorare la stabilità occorra procedere al downclocking manuale o all'undervolt dei processori Intel.

Come abbiamo accennato, Epic ha consigliato di modificare lo SVID in Intel Fail Safe direttamente dal BIOS delle schede madri targate ASUS, Gigabyte e MSI.

L'indagine arriva dopo che la redazione di PCWorld ha dovuto sostituire un Intel Core i9 13900K per evitare il blocco con Fortnite. In attesa conoscere l'esito delle indagini di Intel, voi avete riscontrato problemi con i più recenti processori della casa americana? Recentemente Intel ha annunciato un cambio di strategia per la produzione dei propri chip a causa delle ingenti perdite di denaro degli ultimi anni.