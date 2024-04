Fallout: la serie TV girata nello stesso deserto di Mad Max: Fury Road

Entrando più nello specifico, molte scene sono stati girate nei pressi della città fantasma di Kolmanskop, eretta da coloni tedeschi a inizio 900 intorno a una miniera di diamanti. È stata abbandonata con l'esaurirsi del filone di preziosi minerali nella metà del secolo scorso. Uno dei luoghi usati per girare alcune scene della serie è proprio un'ex miniera di diamanti che oggi viene usata come tana da delle iene.

Si tratta del Deserto del Namib , nella Namibia del sud. Qualcuno noterà ironicamente che non è propriamente un luogo "californiano", come vorrebbe l'ambientazione della serie, ma è un dettaglio di poco conto.

Come fatto per molti film o serie TV ambientate nel deserto, anche per quella Fallout la produzione ha deciso di girare le scene all'aperto in un deserto vero, che poi è lo stesso in cui è stato girato il film Mad Max: Fury Road , per un gioco di affinità elettive davvero gustoso, considerando che la serie Mad Max è stata una delle fonti d'ispirazione principali di quella Fallout.

Luoghi reali

Alcune produzioni preferiscono girare in luoghi reali che affidarsi alla computer grafica

Tra le location del film anche una raffineria costiera, che non era mai apparsa in un'opera di finzione, come spiegato dal regista Jonathan Nolan.

"Non avevo mai girato in un posto così remoto, dove letteralmente ci sono solo delle iene," ha raccontato Nolan, "è un posto strano e incredibilmente bello."

Anche l'attrice Ella Purnell, che interpreta la protagonista Lucy, ha degli ottimi ricordi dei luoghi in cui è stata girata la serie. Ad esempio è particolarmente affezionata alla scena del relitto: per raggiungere la location ci sono volute cinque ore di elicottero.

Come già detto, non è la prima volta che il Deserto del Namib viene usato come luogo per girare un film. Nel caso di Mad Max: Fury Road, la produzione fu accusata di aver danneggiato l'ecosistema del deserto, accusa che per ora non è stata mossa alla produzione di Fallout.

La serie di Prime Video sta riscuotendo un enorme successo, tanto da aver rilanciato anche la serie videoludica, con vendite eccellenti di tutti i vecchi capitoli.