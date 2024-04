Fallout 4 terzo nella classifica globale di Steam, continua la marcia trionfale dovuta alla serie TV

Al lancio della serie molti capitoli avevano scalato diverse posizioni , ma non erano riusciti ad arrivare sul podio. Ora invece troviamo il quarto capitolo ai piani alti, con Fallout 76 che occupa la sesta posizione e l'edizione Game of the Year di Fallout 4 che si trova in decima posizione.

E in Italia?

La classifica italiana

Anche i giocatori italiani stanno seguendo il trend, portando addirittura Fallout 4 a occupare le prime due posizioni della classifica. Fallout 76 si trova comunque in sesta posizione, ma qui troviamo in nona anche Fallout: New Vegas, non presente nella top 10 globale. Volendo c'è anche da segnalare Fallout 3: Game of the Year Edition in undicesima posizione, che mostra ancora di più come l'interesse per la serie sia attualmente elevatissimo anche dalle nostre parti.