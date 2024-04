Fallout: boom di giocatori attivi su vari capitoli con l'arrivo della serie TV

Con il lancio della serie TV di Fallout su Amazon Prime Video sembra che anche la serie videoludica abbia ricevuto una rinnovata spinta, con un vero e proprio boom di giocatori attivi su diversi capitoli in questi giorni a dimostrare un ritorno di fiamma notevole.

Ovviamente, anche Bethesda ci ha messo del suo, visto che ha scelto opportunamente proprio questo periodo per lanciare il suo Next Gen Update di Fallout 4, in vista del quale già una grande quantità di giocatori si sono diretti nuovamente all'interno dell'ampio open world post-apocalittico del gioco in questione, ma il rilancio non si limita a questo.

Fallout 4, come abbiamo visto, è anche tornato nella top 10 di Steam grazie alla serie TV e agli sconti, mentre sul fronte dei giocatori attivi ha avuto un picco di 53.000 nelle ore scorse, rispetto ai 20.000 circa che faceva segnare normalmente, a quasi 10 anni di distanza dalla sua uscita originale.