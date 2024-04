Dragon's Dogma 2 brilla nei voti di Edge, mentre Rise of the Ronin è solo sufficiente

È uscito il numero 397 della celebre rivista britannica Edge , e come da tradizione riportiamo i voti emersi dalle recensioni presenti al suo interno, che premiano Dragon's Dogma 2 mentre valutano non bene Rise of the Ronin e Harold Halibut , uno appena sufficiente e l'altro subito sotto.

Prosegue la fascinazione per Dragon's Dogma 2

Rise of the Ronin non scalda il cuore di Edge

Evidentemente, la redazione britannica è rimasta profondamente affascinata dall'RPG di Capcom, rientrando un po' nella fascinazione comune per questo titolo che ha pervaso un po' tutta la critica, ma forse in questo caso anche di più.

Dragon's Dogma 2 si becca dunque un bel "9", così come anche Shiren The Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island, e si tratta di valutazioni da non prendere alla leggera, considerando come la rivista in questione tenda a non essere molto di manica larga, solitamente.

Colpisce anche il "6" a Rise of the Ronin, che non va dunque oltre una semplice sufficienza, mentre stupisce un po' il "5" a Harold Halibut, evidentemente giudicato insufficiente dalla redazione, anche se il voto secco senza conoscere più precisamente il giudizio non ci dice molto, per un gioco su cui non sono uscita ancora altre valutazioni.

Stroncato nettamente invece Alone in the Dark con un "4", mentre Princess Peach: Showtime! e Children of the Sun se la cavano entrambi con un "7".