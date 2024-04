Si dovrebbe dare dei soldi in più agli sviluppatori dei giochi che ci piacciono, per Mike Ybarra

Una recente uscita di Mike Ybarra, ex-capo di Blizzard con un passato importante anche all'interno di Microsoft, sta facendo alquanto discutere: in un post su X, Ybarra ha riferito che ci dovrebbe essere un modo per donare dei soldi in più agli sviluppatori dei giochi che ci sono piaciuti particolarmente.

Inutile dire che, considerando già l'alto prezzo raggiunto dai titoli in questa generazione di console in particolare, la questione ha fatto alquanto discutere, nonostante molti si trovino comunque d'accordo con l'idea di Ybarra in linea di principio, soprattutto per quanto riguarda il donare direttamente agli sviluppatori. Oltretutto, l'idea dell'executive riguarda proprio i giochi tripla A, dunque quelli maggiormente caratterizzati da una grande sovrastruttura organizzativa.



Il problema, in effetti, sembra essere proprio questo: il meccanismo attuale dell'industria videoludica non consente di pagare direttamente gli sviluppatori veri e propri come eventuale premio per il lavoro fatto, e molto spesso questi ultimi sono i primi a subire la crisi dell'industria come visto con i numerosi licenziamenti avvenuti di recente.