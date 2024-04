The Kindeman Remedy disponibile su console: trailer di lancio per il gestionale horror

Rigettato dalla comunità scientifica, Kindeman si ritrova a lavorare in una prigione , dove evidentemente i suoi metodi non incontrano grandi ostacoli, e può così portare avanti la sua ricerca a suon di atrocità varie.

Il titolo sviluppato da Troglobytes Games e 3d Realms è molto particolare, perché unisce due elementi non facilmente coniugabili, come l'horror e il gestionale .

Com'era stato annunciato già nelle scorse settimane, The Kindeman Remedy è infine disponibile in queste ore anche su console, nelle versioni PlayStation, Xbox e Nintendo Switch , come ci ricorda il suo trailer di lancio .

Lo scienziato pazzo ma metodico

Uno screenshot di The Kindeman Remedy

Lo scienziato in questione cerca costantemente delle cavie umane per sottoporne a esperimenti scientifici che si traducono in torture e metodi aberranti, che portano i malcapitati a subire terribili sofferenze.

Il gioco è sviluppato dallo stesso team di Ravenous Devils e porta avanti un concetto già espresso dal gioco precedente: la metodica organizzazione dell'orrore secondo un rigoroso processo gestionale.

In questo caso, si tratta di portare avanti gli esperimenti scientifici gestendo laboratori e spazi dedicati al Dottor Kindeman, cercando di disporre dei soggetti umani in modo da far evolvere il lavoro ma anche di non essere scoperti, facendo combaciare le atrocità con una minima facciata di rigore medico.