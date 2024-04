Content Warning conquista Steam: nuovo traguardo di vendite annunciato e update in arrivo

Ricordiamo infatti che Content Warning è stato lanciato inizialmente come titolo gratis nelle prime ore dall'uscita, cosa che ha regalato un enorme accelerazione iniziale al gioco, che ha subito costruito una community di milioni di giocatori.

"Portate fuori i guastafeste! Content Warning ha venduto oltre 1 milione di copie, oltre ai 6,6 milioni di giocatori che hanno ottenuto il titolo gratuitamente", ha scritto il team nel messaggio, ringraziando tutti per il supporto dimostrato sul "nostro piccolo gioco spaventoso".

Content Warning , il particolare horror multiplayer di Landfall, continua la sua corsa su Steam dove ha ufficialmente superato 1 milione di copie vendute , come riferito dallo stesso team di sviluppo con un messaggio su X dove annuncia anche aggiornamenti in arrivo.

Una formula di grande successo

Content Warning alterna carineria e horror

Vista la sua meccanica così portata al multiplayer e anche all'essere un ottimo soggetto per lo streaming video, il successo è continuato e, concluso il periodo gratuito, gli utenti hanno comunque continuato ad acquistare il gioco.

Il lancio devastante su Steam è avvenuto solo qualche giorno fa, all'inizio di aprile, ma il totale dei giocatori ammonta già a oltre 7 milioni di utenti, tra tutti coloro che l'hanno scaricato gratuitamente e quelli che invece hanno proceduto all'acquisto standard.

Visto il successo, il titolo potrebbe arrivare anche su console, in base a quanto riferito dal team, il quale ha confermato che ci sono aggiornamenti e migliorie in arrivo nel prossimo periodo attraverso update in lavorazione.

Si tratta di un gioco che ci porta ad esplorare delle aree oscure e inquietanti, mettendo insieme caratteristiche di Phasmophobia e Lethal Company, come riferito nel nostro nuovo speciale dedicato.