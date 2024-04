Il team di Baldur's Gate 3 è stato tra i principali finanziatori di un noto metroidvania su Kickstarter

"Non molte persone lo sanno, ma Larian Studios è stato uno dei più grandi sostenitori durante la campagna Kickstarter di Blasphemous", ha svelato il level designer Enrique Colinet in un recente post su X.

La questione è rimasta piuttosto sotto-traccia, ma ha rappresentato un supporto importante per il team indie The Game Kitchen all'epoca dello sviluppo del primo Blasphemous, visto che Larian Studios ha fornito una cifra importante per portare avanti i lavori, sebbene la quantità di denaro non sia stata riportata precisamente.

Un metroidvania affascinante

Blasphemous ha un'atmosfera molto particolare

A quanto pare, il team di Baldur's Gate 3 ha "fornito una somma a quattro cifre, senza mai chiedere nemmeno di essere riconosciuto ufficialmente, e ha semplicemente continuato per la sua strada a fare uno dei migliori giochi mai fatti in questi anni", ha riferito Colinet.

La donazione è stata fatta in maniera collettiva dallo studio, dunque non è ben chiaro come sia stata ripartita la spesa, ma figura comunque come un supporto fornito direttamente da Larian Studios a quanto pare, che dunque risulta essere stato uno dei principali finanziatori di Blasphemous.

In effetti, il metroidvania in questione è uno dei più affascinanti usciti di recente, e il suo successo ha portato anche alla creazione di Blasphemous 2, consolidando il titolo in una vera e propria serie.