Disney ha accreditato ChatGPT in una delle sue serie TV su Disney+ per il testo di una canzone

L'uso delle intelligenze artificiali generative è ormai inarrestabile, ma le polemiche in merito non mancano. L'ultima riguarda l'inclusione del chatbot ChatGPT di OpenAI nei crediti di una serie TV di Disney+ chiamata Save the Tigers e trasmessa dalla versione indiana della piattaforma.

La serie è stata lanciata il 15 marzo e ChatGPT figura tra i membri del team musicale. A quanto pare è stato usato per scrivere il testo di una delle canzoni della colonna sonora.

Gli addetti ai lavori sono molto preoccupati per questa escalation, che non è un caso abbia i territori asiatici in prima fila, visto che lì la penetrazione delle IA è già abbastanza capillare e le resistenze politiche sono molto deboli. Le critiche piovute sulla Disney sono sempre le stesse: ChatGPT sarebbe stato usato per evitare costi extra, finendo però per mettere gli esseri umani in secondo piano.