Fallout 4: annunciata la data di uscita dell'upgrade Next-Gen gratis per PC, PS5 e Xbox Series X|S

In concomitanza con il lancio della serie Amazon Prime Video di Fallout, oggi Bethesda Games Studio ha annunciato la data di uscita del "Next Gen Update" di Fallout 4. L'upgrade per PC, PS5 e Xbox Series X|S sarà disponibile a partire dal 25 aprile e, come già svelato in precedenza, sarà completamente gratuito per chi possiede già una copia del gioco.

Stando ai dettagli ufficiali, i giocatori PS5 e Xbox Series X|S possono aspettarsi l'aggiunta delle modalità grafiche Performance e Quality, una serie di fix e miglioramenti alla stabilità e ovviamente la possibilità di giocare a 60 fps con una risoluzione maggiore rispetto alle versioni originali.

Anche i giocatori PS4 e Xbox One non resteranno a bocca asciutta, dato che l'aggiornamento apporterà una serie di miglioramenti alla stabilità, risolverà dei problemi relativi a determinate quest e così via.

La versione PC per Steam, Microsoft Store e GOG, invece, riceverà il supporto ufficiale ai monitor widescreen e ultra-widescreen, in aggiunta a fix per il Creation Kit e una serie di aggiornamenti per le missioni del gioco. Anche in questo caso verranno apportati miglioramenti alla stabilità e fix per bug e problemi che minavo la stabilità.

Non è finita qui, perché sempre il 25 aprile Fallout 4 debutterà su Epic Games Store e diventerà ufficialmente un gioco "Verificato" per Steam Deck.