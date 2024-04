World of Warships: Marco Materazzi è il nuovo capitano delle navi italiane

Wargaming ha annunciato che Marco Materazzi, allenatore di calcio, ex-difensore dell'Inter e Campione del Mondo nel 2006 con la nazionale italiana di calcio, è il nuovo Capitano del gioco di battaglie navali free-to-play World of Warships. Vediamolo in azione, nel trailer che ha accompagnato l'annuncio di questa inaspettata collaborazione.

Con le sue 41 partecipazioni in maglia azzurra, Marco "Matrix" Materazzi ha avuto un ruolo fondamentale nel trionfo dell'Italia ai Mondiali del 2006. Il suo gol ha riequilibrato il punteggio nella partita finale e il suo tiro dal dischetto si è rivelato cruciale nella vittoria ai rigori, contribuendo a scrivere una delle pagine più gloriose del calcio nazionale. Ora darà sfoggio anche della sue doti da comandante di navi da guerra nel titolo di Wargaming.

"Sono davvero felice di aver lavorato con il team di World of Warships e mi sono divertito moltissimo a registrare le linee vocali del mio Capitano, che accompagnerà i giocatori in battaglia", ha dichiarato Materazzi.

" Dopo aver sfruttato le mie capacità sul campo da calcio per molti anni, è arrivato il momento di mettere alla prova il mio coraggio in alto mare. Un solo consiglio: durante le vostre battaglie navali con me come Capitano, siate intelligenti e tattici, come lo ero io in campo!"