Fallout 4 è tornato nella top 10 di Steam grazie alla serie TV e agli sconti

Dopo anni di assenza, Fallout 4 è ritornato nella top 10 globale di Steam. Il motivo del rinnovato successo è, nemmeno a dirlo, il lancio della serie TV di Prime Video, accompagnato da una tornata di sconti per tutti i capitoli videoludici.

Sostanzialmente è possibile acquistare il quarto capitolo in edizione standard per soli 4,99€, mentre l'edizione Game of the Year, che comprende tutti i DLC, viene via per 9,99€. Il risultato è che la prima occupa attualmente la settimana posizione della top 10, mentre la seconda la decima, seguita da Fallout 76 che, venduto a 7,99€, ha raggiunto l'undicesima posizione.