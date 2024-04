Persona 4: Atlus sta ancora lavorando al remake, ma ci vorrà del tempo, per un insider

Stando all'insider giapponese Midori i piani di Atlus avrebbe ancora in programma un remake di Persona 4, per quanto probabilmente si tratta di un progetto che richiederà ancora del tempo prima di prendere forma.

Lo stesso Midori (o MbKKssTBhz5 su X) aveva parlato dell'esistenza di questo rifacimento in precedenza e ora ha ribadito che il progetto è ancora vivo e vegeto, per quanto probabilmente in uno stato non proprio avanzatissimo. Non è chiaro però se ha la precedenza o meno rispetto ai presunti remake dei primi due capitoli della serie, Shin Megami Tensei: Persona e Persona 2: Innocent Sin, recentemente suggeriti dalla stessa "gola profonda".