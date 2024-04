Persona, i primi due giochi avranno un remake come Persona 3 Reload, per un rumor

I primi due giochi della serie Persona avranno un remake esattamente come Persona 3 Reload: lo ha riferito un leaker che ultimamente si è rivelato piuttosto attendibile, in particolare per quanto concerne le produzioni SEGA e Atlus.

Nel rispondere a un follower che parlava di come i primi due capitoli del franchise avessero bisogno di un rifacimento ben più di Persona 4, il leaker in questione ha confermato appunto che Shin Megami Tensei: Persona e Persona 2: Innocent Sin godranno di una riedizione.

In realtà la fonte ha ammesso di non sapere se si tratterà di remake o remaster, limitandosi a parlare di edizioni aggiornate, ma considerando l'età dei giochi in questione immaginiamo che la strada dell'effettivo rifacimento sia la più probabile.