Halo Inifnite: l'ex dirigenza di 343 ha tarpato le ali alla campagna, per un report

L'ex dirigenza di 343 Industries ha tarpato le ali alla campagna di Halo Infinite, stando a quanto riferisce un report realizzato sulla base di testimonianze fornite dagli sviluppatori dell'importante esclusiva Xbox.

Secondo queste informazioni, il team deputato alla realizzazione della campagna è stato isolato, non ha avuto la possibilità di ricevere feedback esterni come da tradizione per la serie e l'ex dirigenza di 343 non ha provato di persona i contenuti, limitando in generale i test interni.

La gestione dei feedback in generale è stata lacunosa, al punto che questa importante fase è stata affrontata solo quando mancavano ormai pochi mesi al lancio, rendendo praticamente impossibile apportare eventuali modifiche.

Infine sono stati organizzati degli hackathon all'interno del team di sviluppo e ciò ha portato alla creazione di numerosi prototipi molto interessanti, che però l'ex dirigenza ha scartato senza pensarci due volte.