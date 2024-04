Dragon Ball: il cosplay di Marion di pamdroid18 è semplice ma molto efficace

Dragon Ball è un'opera straordinaria che è stata ed è tuttora in grado di ammaliare molteplici generazioni e risultare tuttora affascinante a distanza di quasi 40 anni dall'esordio del manga di Akira Toriyama. Vediamo un nuovo cosplay di Marion realizzato da pamdroid18.

Marion, o anche Maron in alcuni paesi, è un personaggio che appare esclusivamente negli episodi filler dell'anime di Dragon Ball Z, ma nonostante ciò si è guadagnata le simpatie di molti fan dell'opera. Ex fidanzata di Crilin, si presenta come una ragazza bellissima dai lunghi capelli turchini e occhi azzurri, tratti in comune anche con Bulma, ma al contrario di questo personaggio presenta un carattere molto frivolo e svampito, il che è una delle cause per cui la sua storia con Crilin non ha avuto alcun futuro.