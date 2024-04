Cosa giocherete questo weekend? Ancora Helldivers 2, Dragon's Dogma 2 o altro?

Con l'arrivo della primavera e delle prime belle giornate è cosa buona e giusta fare delle belle passeggiate ed escursioni fuori porta, ma per molti giocatori il fine rappresenta il momento perfetto per dare libero sfogo alla propria passione per i videogiochi. E dunque, ecco la nostra domanda di rito: cosa giocherete questo weekend?

Le ultime due settimane non sono state particolarmente ricche di novità in termini di giochi in uscita, seppur qualche piccola chicca non è mancata. In tal senso, il pensiero va sicuramente al peculiare Children of the Sun. Si tratta di uno sparatutto in terza persona con un'idea di base davvero originale: siamo un cecchino con capacità telecinetiche che deve eliminare tutti i nemici dei vari stage utilizzando un singolo proiettile, che potremo ri-direzionare tra un'eliminazione e l'altra. Come spiegato nella nostra recensione di Children of the Sun, il titolo riesce a mescolare in maniera davvero divertente le meccaniche da sparatutto e quelle da puzzle, offrendo un'esperienza complessivamente più che degna di nota, seppur potrebbe non incontrare i gusti di tutti.

Se amate gli strategici, Headquarters: World War II potrebbe fare al caso vostro. Ambientato dopo il D-Day il gioco permette di stare su entrambi i fronti della guerra guidando gli eserciti di Regno Unito, Stati Uniti e Germania. Nella nostra recensione vi spieghiamo che il gioco è riuscito a convincerci grazie alla sua complessità e dinamicità e una formula che rappresenta una riuscita evoluzione di quella di XCOM.