Final Fantasy 7 Rebirth sta vendendo la metà di FF7 Remake, per un'analista di mercato

L'informazione è stata condivisa su X, in risposta a un paio di altri post degli utenti della piattaforma, dove ha aggiunto che si aspetta che Rebirth avrà un ciclo commerciale più breve del precedente episodio prima di qualsiasi iniziativa legata a PlayStation Plus.

Dati negativi, ma quanto?

Ahmad non ha aggiunto ulteriori dettagli in merito né ha snocciolato numeri precisi. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di come Final Fantasy 7 Rebirth potrebbe aver venduto all'incirca 2,2 milioni di copie, stando a una stima di Ampere Analysis basata sul numero di giocatori attivi al lancio, per quanto si tratta di un calcolo con ampio margine di errore.

In confronto Final Fantasy 7 Remake al lancio nell'aprile del 2020 aveva raggiunto quota 3,5 milioni, per poi toccare il tetto dei 5 milioni ad agosto, mentre Final Fantasy 16 ha raggiunto le 3 milioni di copie in una settimana circa.

Va detto comunque che, se confermate, le informazioni condivise da Ahmad andrebbero a delineare un quadro meno catastrofico di quanto in molti potrebbero immaginare, per quanto di certo non positivo.

In primo luogo parliamo di un sequel di una trilogia che pone l'accento sulla trama, dunque in questi casi raramente un nuovo capitolo riesce a vendere più del precedente. Inoltre, Final Fantasy 7 Remake al lancio poteva contare su una base installata grande quasi il doppio di quella di Rebirth: nella primavera del 2020 PS4 aveva superato il tetto delle 100 milioni di unità vendute, contro i 54,8 milioni di PS5 indicati da Sony lo scorso febbraio.