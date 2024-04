Minecraft: completate le riprese del film con Jason Momoa e Jack Black

"Un'esperienza cinematografica incredibile, davvero uno dei momenti più belli della mia vita", ha detto l'attore. "Troppe risate. Amo questo Paese. Nuova Zelanda, Aotearoa (Nuova Zelanda in in māori ndr) sei magica. Grazie per avermi permesso di girare qui".

Manca praticamente un anno al debutto nelle sale cinematografiche

Come accennato in apertura, nonostante le risprese siano giunte al termine, sarà necessario attendere praticamente un anno prima di poter vedere il film di Minecraft nelle sale cinematografiche. Il debutto della pellicola è infatti fissato al 5 aprile 2024 negli Stati Uniti.

Il film è diretto da Jared Hess (Napoleon Dynamite, Nacho Libre) con il supporto dei produttori di Dune, Mary Parent e Roy Lee, in aggiunta a Lydia Winters e Vu Bui di Mojang. Oltre a Jason Momoa e Jack Black, il cast include anche Emma Myers (Mercoledì), Danielle Brooks (Orange is the New Black) e Sebastain Eugene Hansen (La storia di Lisey).

La sinossi svelata nel 2019 afferma che la trama è incentrata su "una adolescente" che, insieme a un gruppo di improvvisati avventurieri, cerca di salvare l'Oltretomba, dopo che il perfido Enderdragon, fuggito dall'End, ha minacciato di distruggere qualsiasi cosa incontri sulla sua strada. Tuttavia, visti tutti gli anni passati, tra rinvii e imprevisti vari, e l'ingaggio di Momoa come protagonista, supponiamo che alcuni dettagli siano cambiati nel frattempo. Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi.