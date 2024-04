Final Fantasy 7 Rebirth: il cosplay di Aerith da SoryuGeggy è notevole

Final Fantasy 7 Rebirth è senza dubbio uno dei migliori giochi usciti finora nel 2024 e ha tutte le carte per candidarsi a Gioco dell'Anno. La nuova epopea di Cloud e compagni è stata anche di grande ispirazione al sempre frizzante panorama dei cosplay, come ci dimostra anche l'italiana SoryuGeggy con il suo cosplay di Aerith.

Aerith è un personaggio centrale all'interno della storia di Final Fantasy 7 e non ha davvero bisogno di grandi presentazioni per chi ha giocato il gioco originale o i remake. All'apparenza un'umile fioraia dei bassifondi di Midgar dal carattere allegro e solare, la ragazza in realtà nasconde un grande segreto e per questo motivo finisce nelle mira della mega corporazione Shinra, che la ragazza deciderà di contrastare assieme a Cloud e gli altri protagonisti del gioco.