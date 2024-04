The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth da laohuweiba è davvero grazioso

The Seven Deadly Sins continua ad essere molto popolare tra gli amanti di manga e anime giapponesi, anche grazie al sequel Four Knights of the Apocalypse, la cui prima stagione è approdata pochi mesi fa all'interno del catalogo di Netflix. Senza dubbio uno dei personaggi più amati dell'opera di Nakaba Suzuki è Elizabeth, protagonista del cosplay firmato da laohuweiba.

Se avete letto il manga o guardato l'anime di The Seven Deadly Sins, Elizabeth non ha bisogno di grandi presentazioni, considerando che si tratta di un personaggio centrale della storia. Fuggita da dal regno da Liones, di cui è la principessa, per sventare una cospirazione ai danni del regno la ragazza si mette alla ricerca dei Sette Peccati Capitali, un ordine di ex-cavalieri ricercati per crimini imperdonabili, trovando infine il loro capitano, il gioviale e dongiovanni Meliodas.