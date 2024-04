PlayStation Plus Premium: in arrivo MediEvil? I Trofei dell'originale per PS1 sono spuntati in rete

La lista dei trofei in questione è apparsa su PSNProfiles ed è praticamente identica a quella di MediEvil Remake del 2019 (incluso nel tier Extra del PS Plus), sia per quanto riguarda gli obiettivi da completare che le loro descrizione, ma differisce per le icone utilizzate, il che sembra suggerire una possibile versione classica per PS4 e PS5 della prima avventura di Sir Daniel Fortesque.

Il catalogo di classifici di PlayStation Plus Premium presto potrebbe dare il benvenuto al primo MediEvil . Come segnalato da PushSquare sono apparsi in rete i trofei del gioco , che suggeriscono che presto potrebbe arrivare una versione fruibile con PS4 e PS5 dell'originale pubblicato su PS1 nel 1998.

Presto l'annuncio?

MediEvil, uno scatto del titolo PS1

Inoltre, i trofei sono spuntati in rete a ridosso dall'annuncio di Sony delle novità in arrivo per gli iscritti a PS Plus Extra e Premium di aprile, segno che forse questa riedizione verrà pubblicata presto e sarà inclusa sia all'interno del servizio che acquistabile separatamente, come già visto in precedenza con altri classici, come ad esempio The Legend of Dragoon e la trilogia di Syphon Filter.

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale da parte di Sony dei giochi PS4 e PS5 in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium ad aprile per scoprire la verità.