PS Plus Extra e Premium: data e orario dell'annuncio dei giochi di aprile, due sono già noti

Sony è sempre piuttosto rigida per quanto riguarda la programmazione del PlayStation Plus, con il reveal dei nuovi titoli per gli iscritti ai tier Extra e Premium che, salvo imprevisti, avviene sempre il mercoledì successivo alla pubblicazione dei giochi gratuiti mensili del tier Essential. Insomma, la data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 10 aprile, alle 17 e 30 italiane .

Ci avviciniamo alla metà del mese, il che significa che presto Sony svelerà i nuovi giochi PS4 e PS5 che entreranno a far parte del catalogo riservato agli abbonati di PlayStation Plus Extra e Premium ad aprile . Ecco quando avverrà l'annuncio.

Ecco i giochi già confermati

Uno scatto da Dave the Diver, uno dei due giochi già confermati in arrivo per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium

Se le tempistiche dell'annuncio verranno rispettate, i nuovi giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra e Premium verranno resi disponibili agli abbonati a partire dalla mattina del martedì successivo, ovvero il 16 aprile.

Nei giorni scorsi, Sony ha già svelato due dei titoli in arrivo e sono davvero molto interessanti. Il primo è l'acclamato indie Dave the Diver, che entrerà nel catalogo del tier Extra al lancio delle versioni PS4 e PS5, fissato sempre al 16 aprile. Discorso simile per il promettente metroidvania Tales of Kenzera: ZAU, che al lancio, fissato per il 23 aprile, sarà disponibile anche per gli iscritti al servizio di Sony.

Nel frattempo, se ancora non lo avete fatto, potete riscattare e aggiungere alla vostra libreria digitale i giochi di PlayStation Plus Essential di aprile che includono, tra gli altri, Immortals of Aveum.