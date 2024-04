Tales of Kenzera: ZAU sarà disponibile su PlayStation Plus Extra e Premium al lancio

Tales of Kenzera: ZAU sarà disponibile nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium fin dal lancio, che come saprete avverrà il prossimo 23 aprile. Il gioco approderà contestualmente anche su PC e Xbox Series X|S.

Annunciato con un trailer ai The Game Awards 2023, Tales of Kenzera: ZAU è il titolo d'esordio di Surgent Studios e si presenta nella forma di un metroidvania in 2,5D in cui, al comando di un giovane sciamano, dovremo superare un grave trauma e trovare la forza per diventare un grande guaritore.

Il protagonista dell'avventura, Zau appunto, parte alla ricerca del dio della morte, Kalunga, per chiedergli di stringere un patto che possa consentire alla sua Baba di tornare dall'aldilà. Il percorso sarà però pieno di insidie e dovremo affrontarle utilizzando i poteri di due maschere magiche.

Naturalmente durante la campagna avremo modo di scoprire e sbloccare diverse nuove abilità, che ci consentiranno fra le altre cose di accedere a zone della mappa in precedenza inaccessibili, come da tradizione per questo sottogenere.