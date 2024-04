Xbox Game Pass: i giochi gratis per PC, cloud e console della prima metà di aprile

Microsoft ha svelato quali sono i giochi che saranno aggiunti in Xbox Game Pass ad aprile . La lista comprende:

I giochi della prima metà di aprile per Xbox Game Pass

LEGO 2K Drive

LEGO 2K Drive è un gioco di guida arcade a tema LEGO nel quale possiamo creare i nostri percorsi e affrontare gare in solitaria o con gli amici.

Lil Gator Game è una piccola avventura colorata nel quale dobbiamo esplorare nei panni di un piccolo alligatore, arrampicandoci, nuotando, planando e non solo, completando piccole sfide non violente.

EA Sports PGA Tour è il gioco di golf di Electronic Arts pubblicato nell'aprile 2023. Si tratta del primo capitolo sin dal 2015.

Kona ci mette nei panni di un detective che esplora un villaggio spettrale e indaga su una serie di eventi surreali e cerca di sopravvivere combattendo.

Botany Manor è un gioco esplorativo a tema bonatico nel quale dobbiamo coltivare piante e trovare per loro l'habitat migliore.

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition è il capitolo più recente della trilogia di Eidos/Crystal Dynamics nel quale Lara Croft diventa la Tomb Raider che tutti conosciamo mentre cerca di scongiurare l'apocalisse maya.

Harold Halibut è invece un'avventura in stop motion ambientata in una navicella spaziale grande come una città con un stile retrofuturistico.

Infine, vi ricordiamo quali sono i giochi che saranno rimossi da Game Pass il 15 aprile.