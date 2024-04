Xbox Game Pass: 6 giochi lasceranno il catalogo a metà aprile

Tramite l'app di Xbox, Microsoft ha svelato quali giochi lasceranno il catalogo di PC e Xbox Game Pass il 15 aprile 2024 . In totale sono sei e includono Back 4 Blood e vari horror firmati Frictional Games, come Amnesia: Collection e Soma. Vediamo l'elenco completo:

Presto l'annuncio dei giochi della prima metà di aprile?

I protagonisti di Back 4 Blood

Da prassi tutti i giochi elencati qui sopra saranno per l'acquisto a un prezzo scontato del 20% (salvo offerte dell'Xbox Store più vantaggiose) nei giorni antecedenti la rimozione da PC e Xbox Game Pass. Un'opzione che potrebbe dunque rivelarsi vantaggiosa qualora vogliate giocare a uno o più dei titoli della lista qui sopra anche dopo che questi non saranno più disponibili tramite il catalogo del servizio.

Come accennato la conferma è arrivata tramite l'app di Xbox e quando ciò accade solitamente significa anche che l'annuncio dei prossimi giochi in arrivo non è troppo lontano. Insomma, è plausibile che oggi nel primo pomeriggio scopriremo quali titoli andaranno ad arricchire il catalogo di PC e Xbox Game Pass nella prima metà di aprile.