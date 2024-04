La tastiera Cooler Master CK720 con QWERTY italiana è al prezzo minimo con l'offerta Amazon

La tastiera Cooler Master CK720 con QWERTY italiana è ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 15% rispetto al prezzo consigliato tipico: si tratta di un'offerta a tempo e al momento della scrittura il 54% delle unità è stato reclamato. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma ; infatti il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 80.44€.

Cooler Master CK720

Tastiera Cooler Master CK720 con QWERTY italiana

La tastiera Cooler Master CK720 con QWERTY italiana ha un design compatto, con dimensioni pari al 65% di una normale tastiera completa. È perfetta per essere trasportata con facilità o per le postazioni da gaming o da lavoro nelle quali non vi è molto spazio.

La tastiera utilizza interruttori meccanici rossi (corsa di 4 mm, attuazione di 2 mm, oltre 50 milioni di pressioni di tasti) e supporta la retroilluminazione RGB LED per ogni singolo tasto, impostabile tramite i controlli da tastiera o tramite il software MasterPlus+.

Permette di registrare macro e passare tra tre diverse modalità in tempo reale.