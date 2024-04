Pokémon Scarlatto e Violetto: svelato il raid Teracristal di aprile, ci sarà uno starter di Johto

Prosegueno gli eventi Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, con il prossimo in programma questa settimana e con protagonista un Pokémon che sicuramente i fan della serie di lunga data conoscono bene. Si tratta di Meganium, la forma finale di Chikorita, il Pokémon inizale di tipo Erba dei giochi di seconda generazione.

Per la precisione l'evento si svolgerà tra venerdì 5 e domenica 7 aprile 2024 e verrà successivamente ripetuto tra il 12 e il 14 aprile. Il Pokémon apparirà esclusivamente nei raid a 7 stelle e sarà un esemplare speciale con teratipo fisso Psico e dotato dell'Emblema della Forza Assoluta.

Sarà possibile catturare un solo Meganium durante l'evento, ma in compenso potrete ripetere lo scontro tutte le volte che vorrete per aiutare gli altri giocatori online e mettere le mani sulle altre ricompense in caso di vittoria.