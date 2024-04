Nintendo Switch: Discord ha chiuso i server degli emulatori Suyu e Sudachi

Come riportato da The Verge, i creatori di ambo gli emulatori hanno ricevuto da Discord solo delle notifiche con spiegazioni vaghe circa il provvedimento e che fanno riferimento alla condivisione di contenuti che violano le leggi sulle proprietà intellettuali . In una nota ufficiale inviata alla testata, la compagnia afferma che si tratta di un procedimento ordinario per "richieste di rimozione di DMCA". "Discord risponde e si attiene a tutte le richieste legali e valide del Digital Millennium Copyright Act. In questo caso, c'era anche un'ingiunzione del tribunale per la rimozione di questi materiali, e abbiamo agito in modo coerente con l'ordine del tribunale", recita la nota inviata da Discord a The Verge.

Per chi non lo sapesse, sia Suyu che Sudachi sono progetti derivati dal codice di Yuzu , il popolare emulatore di Nintendo Switch che ha chiuso i battenti a marzo dopo che Nintendo ha intentato una causa legale ai suoi creatori , rei di diffondere delle rom illegali di giochi tramite i loro canali, Discord incluso.

La situazione è poco chiara

Le console della famiglia Nintendo Switch

The Verge afferma che i conti non tornano e con è chiaro se ci sia stata una richiesta di DMCA valida o se Discord abbia effettivamente rispettato le sue linee guida interne con questi provvedimenti.

Per prima cosa, l'accordo stretto tra Nintendo e Yuzu in tribunale non garantisce alla compagnia di Kyoto i diritti sul codice GPL v3 usato dall'emulatore, che rimane liberamente copiabile, utilizzato anche da Suyu e Sudachi. Gli sviluppatori tra l'altro avevano dichiarato di essere al lavoro per modificare ulteriormente il codice per non indispettire Nintendo e in ogni caso non era ospitato sui server Discord dei due emulatori, proprio per evitare grane legali.

È possibile, invece, che entrambi i canali ospitassero chiave crittografiche, firmware o anche giochi piratati nonostante le accortezze nell'evitare materiale del genere, visti i precedenti. Tuttavia, la situazione rimane tutt'altro che cristallina, dato che le linee guida di Discord suggeriscono che anche in casi simili non è previsto un permaban di account o la chiusura dei server. La compagnia non ha dato delucidazioni in merito nonostante le richieste di The Verge, senza le quali è impossibile in ogni caso avere un quadro completo della situazione.

Per quanto riguarda il futuro dei due emulatori, una fonte di The Verge afferma che il destino di Suyu è piuttosto incerto: pare che ci siano dei conflitti interni nel team di sviluppo, con una parte che si è separata per lavorare ad altri progetti dalla natura ignota. Al contrario, lo sviluppatore di Sudachi ha confermato alla testata che sta ancora lavorando a tutti i progetti che aveva in corso prima del provvedimento di Discord.