Tales of Kenzera: Zau, i colori dell'Africa e il tema della perdita

La voce di Salim non era quella di un attore disinteressato, bensì quella spezzata dall'emozione di una persona lì per svelare al mondo un team di sviluppatori da lui fondato e un gioco nato dopo la perdita del padre. Nel cinico mix di battutine e pubblicità senz'anima la sua breve parentesi è stata senza dubbio uno dei momenti più umani e piacevoli dell'intero evento, al punto da aver portato molta gente a interessarsi alla creatura della sua squadra, chiamata Tales of Kenzera: Zau .

Gli ultimi The Game Awards sono stati tra i più discussi di sempre e, bisogna dirlo, le critiche sono quantomai motivate. Lo show di Keighley, che dovrebbe celebrare in primis gli sviluppatori, ha dato l'impressione di voler mettere su un piedistallo solo le celebrità. In questo teatrino di pacche sulle spalle e divi svogliati piazzati a presentare questa o quell'altra cosa, qualcuno però è riuscito a distinguersi dalla massa: Abubakar Salim ; un attore piuttosto noto a sua volta, sì - nei videogiochi principalmente perché voce di Bayek in Assassin's Creed Origins - eppure tutt'altro che lontano dal mondo dello sviluppo, dato che sul palco ci è andato a presentare un gioco da lui diretto.

I colori dell'Africa

Zau ha a disposizione due potenti maschere spirituali, ma non basteranno a superare la perdita del padre

L'opera di Surgent Studios vi mette nei panni di Zau, un giovane sciamano che si infila in un rischioso patto con Kalunga, dio della morte, per riportare in vita il padre morto di recente; una sfida che il ragazzo può per affrontare per via dei poteri spirituali che gli ha lasciato in eredità proprio il genitore perduto: due maschere mistiche che gli permettono di combattere i mostri e di catturarne lo spirito.

Le maschere sono un interessante espediente che ha permesso al team di mettere in campo sistemi piuttosto interessanti in termini di gameplay, ma il tema della perdita è in realtà molto più legato alla struttura del gioco di quanto delle semplici meccaniche in battaglia possano far intendere. Abubakar ha iniziato la presentazione mostrando uno spezzone di un documentario sulla produzione del titolo, incentrato prevedibilmente sulla morte di suo padre e su come abbia voluto omaggiarlo con questo videogioco. Ancora più affascinanti sono state però le parole dell'art lead, Ackeem Durrant, dato che questi ha mostrato disegni di varie mappe, sottolineando come la campagna di Kenzera sia tematicamente divisa proprio in base alle fasi di elaborazione del lutto; pace e spiritualità, ansia e responsabilità, paura, rabbia, accettazione... i livelli del gioco sono pensati per rispecchiare questi passaggi, e siamo davvero curiosi di vedere se i loro mutamenti saranno solo estetici o impatteranno in modo significativo anche sull'esperienza di gioco.

Il team è piccolino, ma la cura per la direzione artistica sembra davvero notevole. Il fatto che il gioco si basi per una volta sulla culturà Bantù e dell'Africa profonda, peraltro, lo distingue davvero molto dal resto del genere

La cura per la direzione artistica, ad ogni modo, non sembra essere solo tematica. Zau è un titolo estremamente peculiare, perché per una volta rende propria la cultura africana nella sua forma più pura, senza andare a prendere il classico immaginario egiziano o mediorientale, ma proprio il simbolismo e l'estetica propria della cultura Bantù. Nel gioco personaggi e ambientazioni sono ispirate dai popoli Maasai e Ndebele, i paesaggi dai giganteschi alberi della savana e dalle particolarissime strutture create dalla popolazione degli Yoruba. Di rado si sono visti giochi così strettamente legati da un punto di vista artistico all'Africa profonda, e crediamo rappresenti davvero una ventata di freschezza, che distingue notevolmente Zau da altri prodotti e dà perfettamente senso ai suoi toni estremamente vivaci, nonostante la tematica primaria sia la perdita.