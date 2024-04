Genshin Impact, aggiornamento 4.6: data di uscita, il banner di Arlecchino e le altre novità

Una delle novità di rilievo dell'aggiornamento è senza dubbio l'introduzione di Arlecchino , sia come nuovo personaggio giocabile che come Weekly Boss di una nuova sfida che promette di mettere alla prova i giocatori. Ci saranno anche delle nuove missioni principali, una delle quali ci porterà nuovamente a Sumeru e con protagonista Cyno e un personaggio inedito nativo di questa nazione.

Il nuovo aggiornamento dell'action RPG free-to-play si intitola "Ardono i due mondi, luce nella notte cremisi" e sarà disponibile a partire dal 24 aprile . Come al solito durante la diretta sono stati condivisi tre nuovi codici da riscattare che regalano 300 Primogemme e non solo .

I nuovi banner e gli eventi a tempo limitato

Passando ai banner della versione 4.6, nella prima fase saranno disponibili quelli con Arlecchino e Liney, mentre nella seconda fase torneranno quelli del Vagabondo e Baizhu.

Arlecchino è un nuovo personaggio giocabile 5 stelle di elemento Pyro e armato di polearm. Grazie al suo kit di abilità può fare terra bruciata dei nemici impalandoli con degli spuntoni e usando rapidi colpi di lancia, nonché spostarsi a grande velocità e con eleganza sfruttando una sorta di ala fiammeggiante.

Tra i nuovi eventi a tempo limitato, troviamo il pomposo "Iridiscent Arataki Rockin' For Life Tor de Force of Awesomeness", il nuovo festival musicale di Arataki Itto con in palio Primogemme, materiali vari e il personaggio 4 stelle Gorou gratis.

È in arrivo anche una nuova versione di "Windtrace", il mini-gioco multiplayer basato sul nascondino, con nuove regole. In "Specialliy-Shaped Saurian Search" dovremo ottenere materiali di mostri affrontando sfide di combattimento speciali. Infine, in "Vibro-Crystal Applications" torneremo alla Voragine di Lyue per affrontare una serie di sfide con modificatori speciali.