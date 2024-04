Genshin Impact: 300 Primogemme gratis con i codici promozionali della versione 4.6

In occasione della presentazione della versione 4.6 di Genshin Impact, Hoyoverse ha condiviso dei nuovi codici promozionali tramite i quali i giocatori possono ottenere 300 Primogemme gratis.

Tra una novità e l'altra del prossimo grande update di Genshin Impact, che vedrà tra le altre cose il debutto di Arlecchino come personaggio giocabile, come da trazione la software house cinese ha condiviso tre codici che elargiscono in totale 300 Primogemme, 50.000 Mora, 5 Ingegno dell'eroe (per aumentare di livello i personaggi) e 10 Minerali di potenziamento mistico (materiali per potenziare le armi). Li abbiamo riportati di seguito: