Fallout 4: secondo il design director il protagonista è un criminale di guerra, poi ha ritrattato

Pagliarulo ha condiviso questa curiosità per partecipare al rinnovato successo della serie Fallout , reso possibile dal lancio della serie TV su Prime Video. Semplicemente voleva rendere noto un collegamento tra Fallout 1 e Fallout 4 che in pochi avrebbero immaginato, come da egli stesso dichiarato: "Dato le ottime vibrazioni dei tempi recenti e i milioni di fantastici fan di Fallout (parlo proprio di te!), sento che è giunto il momento per condividere un collegamento sconosciuto tra Fallout 1 e Fallout 4. Ricordate il filmato d'apertura di Fallout 1? L'annessione del Canada? Stesso uomo. (No, non quello che spara)."

Emil Pagliarulo, il design director di Fallout 4 , ha condiviso online un'informazione controversa su Nate Q. Falloutfour, il protagonista maschile standard del gioco: è un criminale di guerra . Stando a quanto raccontato, partecipò all'esecuzione dei partigiani canadesi durante l'occupazione illegale da parte degli Stati Uniti nel 2070 ed era uno dei due soldati che si vedono nel filmato introduttivo del primo capitolo, a quanto pare non quello che spara (andate a 0:50 per vederlo).

I fan sono fan

Fan pronto a difendere l'onorabilità di Nate Q. Falloutfour

Visto che stava parlando del personaggio di un universo finzionale distrutto da una guerra nucleare su larga scala e caratterizzato da toni molto forti, immaginiamo che Pagliarulo non si aspettasse la risposta avuta dai giocatori, alcuni dei quali sono stati letteralmente sconvolti dalla rivelazione e hanno immediatamente alzato i forconi e acceso le torce. Lui voleva solo condividere una curiosità, ma molti non l'hanno presa bene iniziando a offenderlo, tanto da costringerlo in qualche modo a ritrattare con un post successivo: "Volevo condividere quella che considero una bella curiosità su Fallout, ma non avevo compreso quanto potesse essere divisiva. Avrei dovuto... Non tutte le informazioni di Fallout che condiviso fanno parte automaticamente del canone. Nate NON è un criminale di guerra."

La speranza è che Pagliarulo non subisca troppi contraccolpi da quanto rivelato, perché in fondo si parla di un dettaglio legato a un personaggio che si può addirittura modificare con l'editor di gioco. Inoltre è probabilmente un collegamento creato internamente, a uso degli sceneggiatori e dei designer della serie (tanto che non si può apprendere in alcun modo giocando a Fallout 4).