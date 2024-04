Star Wars Outlaws, una missione di Jabba the Hutt richiederà il Season Pass?

Una missione di Jabba the Hutt in Star Wars Outlaws potrebbe richiedere il Season Pass, stando a quanto riportato dal sito spagnolo Areajugones. In effetti anche la descrizione italiana del pacchetto su Ubisoft Store sembra descrivere questo contenuto come un'esclusiva.

Si legge infatti che il Season Pass di Star Wars Outlaws includerà:

Due DLC che verranno pubblicati dopo il lancio: potrai continuare a esplorare il mondo di Star Wars Outlaws grazie a nuove storie, missioni e aree da scoprire.

L'esclusiva missione di lancio "La mossa di Jabba".

Il pacchetto personaggio Pilota di Kessel, che include contenuti estetici aggiuntivi per Kay e Nix.

Resta da capire in cosa consista la missione, ma sulla base delle dichiarazioni rilasciate finora da Ubisoft sappiamo che Jabba farà parte della storia di Star Wars Outlaws, nello specifico sarà uno dei boss per cui avremo modo di lavorare, portando a termine incarichi e conquistando la loro fiducia... oppure tradendoli.