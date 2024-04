Le SD Card da 4 TB potrebbero arrivare entro il 2025, ecco i dettagli

Schede SD fino a 4 TB

Una prima immagine delle schede SD da 4 TB targate SanDisk

Come abbiamo accennato in apertura, l'annuncio delle nuove schede SD da 4 TB è stato fatto da Western Digital, uno dei principali attori del mercato dello storage. L'azienda americana dovrebbe presentare le SD card già nel corso della settimana, attraverso il brand proprietario SanDisk.

Come si legge nel comunicato, le nuove schede SD seguiranno lo standard Secure Digital Ultra Capacity (SDUC) della SD Association e punteranno a soddisfare le esigenze degli utenti alle prese con "i grandi carichi di lavoro per i media e per l'intrattenimento", in particolare sul fronte delle fotocamere professionale e dei laptop di nuova generazione che utilizzano "formati ad alta risoluzione ed elevato framerate".

La scheda utilizzerà l'interfaccia bus Ultra High Speed-1 (UHS-1), con una velocità di trasferimento teorica fino a 104 MB al secondo e una velocità minima di 10 MB/s, mentre la velocità minima di scrittura sequenziale dovrebbe invece arrivare a 30 MB/s.

Stando a queste specifiche, le schede da 4 TB possono gestire senza troppa difficoltà i contenuti con risoluzione 8K: non è un caso che Western Digital abbia scelto il palco dell'evento annuale del National Association of Broadcasters per presentare il suo nuovo gioiellino.