One Piece Odyssey annunciata la versione Nintendo Switch, trailer e data di uscita

Stando ai primi dettagli condivisi dal publisher, la versione Nintendo Switch di One Piece: Odyssey includerà lo scenario aggiuntivo "Reunion of Memories" , che sarà possibile affrontare solo dopo aver visto i titoli di coda della campagna principale, nonché il set di costumi "Traveling" e, in esclusiva per questa versione, quelli "City of Water".

A sorpresa, oggi Bandai Namco ha annunciato la versione Nintendo Switch di One Piece Odyssey , il JRPG con protagonista la sgangherata ciurma di Cappello di Paglia. Sarà disponibile a partire dal 26 luglio 2024 . L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra le prime sequenze della conversione per Switch.

Che cos'è One Piece Odyssey?

One Piece Odyssey è un JRPG basato sulla celebre opera di Eiichiro Oda, pubblicato in concomitanza con il venticinquesimo anniversario della serie. Nel gioco Rufy è costretto al naufragio da una violenta e improvvisa tempesta, approdando su una lussureggiante isola tropicale circondata da un mare in perenne burrasca. Separato dal resto della ciurma, Rufy si lancia in una nuova e grandiosa avventura alla ricerca dei suoi amici e di una via di fuga dall'isola.

Nel gioco potremo controllare tutti i membri della ciurma di Cappello di Paglia e sfruttare le loro abilità uniche non solo in battaglia e durante l'esplorazione. Ad esempio Zoro può eliminare dall'equazione una porta tagliandola con la sua spada, mentre Rufy può allungare un braccio per raggiungere un appiglio lontano. Inoltre durante i combattimenti il giocatore potrà fare affidamento alle iconiche tecniche di ogni personaggio viste nel manga e nell'anime di One Piece.

Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di One Piece Odyssey. Il gioco è attualmente disponibile anche su PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One.