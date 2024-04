Sand Land, un trailer ricco d'azione sulle note del brano 'Sandstorm' di Darude

Sand Land si mostra con un nuovo trailer ricco di azione, in cui le sequenze di combattimento vengono accompagnare dal ritmo trascinante del brano "Sandstorm" di Darude, disc jockey finlandese che si pone come un punto di riferimento per il genere trance.

In arrivo il 26 aprile su PC, PlayStation e Xbox, Sand Land riprende i personaggi e gli scenari dell'omonimo manga di Akira Toriyama, divenuto di recente anche una serie animata disponibile sulla piattaforma streaming Disney+.

Vestiremo dunque i panni di Belzebubù, giovane principe dell'inferno che decide di aiutare un vecchio sceriffo a trovare una fonte leggendaria che potrebbe salvare il suo villaggio e chissà, magari il mondo intero dalla grave siccità che lo ha colpito.