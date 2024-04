Harold Halibut, i voti della stampa sono positivi ma con qualche eccezione

Harold Halibut ha ricevuto voti generalmente positivi da parte della stampa internazionale, sebbene anche in questo caso non siano mancate alcune clamorose eccezioni, come potete vedere nella lista delle valutazioni qui di seguito.

Siliconera - 10

Try Hard Guides - 10

Shacknews - 9

GamingTrend - 9

TheXboxHub - 9

Multiplayer.it - 8,5

PlayStation Universe - 8,5

GamesHub - 8

GamesRadar+ - 8

IGN - 8

TheGamer - 8

Pure Xbox - 8

COGconnected - 7,8

Wccftech - 7,5

XboxEra - 6,8

Xbox Achievements - 6,5

PC Gamer - 6

Digital Trends - 6

Metro GameCentral - 6

Push Square - 5

Alcune testate si sono poste in maniera davvero entusiastica nei confronti dell'avventura in stop motion di Slow Bros., come testimoniano alcuni perfect score, ma come detto c'è anche chi ha mosso delle critiche al gioco, assegnandogli una sufficienza o addirittura di meno.

Harold Halibut uscirà domani, 16 aprile, su PC, PlayStation e Xbox: ancora poche ore e potrete scoprire se quest'avventura vi conquisterà o meno.