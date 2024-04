Sea of Thieves arriva su PS5: data di uscita, edizioni e tutto quello che c'è da sapere

Sea of Thieves tra pochi giorni sbarcherà su PS5, segnando il debutto del titolo multiplayer a tema piratesco di Rare e Microsoft nell'ecosistema PlayStation, dopo il grandissimo successo da oltre 35 milioni di giocatori registrato su Xbox e PC. Abbiamo preparato un riepilogo di tutto quello che vi serve sapere per arrivare preparati al lancio, dalla data di uscita alle edizioni disponibili, dai dettagli sulle modalità grafiche a una panoramica di ciò che il gioco ha da offrire.

Che cos'è Sea of Thieves? Tra i contenuti che i giocatori PS5 troveranno al lancio di Sea of Thieves c'è anche il crossover con i Pirati dei Caraibi Sea of Thieves è un sandbox in prima persona ambientato in un vasto mondo aperto, in cui vestiamo i panni di pirati in erba pronti a conquistare fama e ricchezza. Ne abbiamo parlato approfonditamente nella nostra recensione per Xbox Series X|S di Sea of Thieves che, presumibilmente, sarà molto simile a quella PlayStation 5. Nel gioco è possibile esplorare isole e grotte piene di tesori, così come di insidie, affrontare giganteschi mostri marini, scheletri e navi fantasma. Una volta salpati, i giocatori hanno a disposizione un gran numero di attività, che includono una sorta di modalità storia sotto forma delle "Storie Bizzarre", missioni opzionali, eventi e taglie, sfide stagionali, attività secondarie come la caccia e la pesca. In realtà, anche semplicemente partire all'avventura senza una meta fissa può assicurare sessioni ricche di divertimento. Per quanto nulla vi vieti di salpare all'avventura in solitaria nella modalità Mare Calmo, Sea of Thieves sicuramente dà il meglio di sé in multiplayer, con ciurme da massimo 4 giocatori. Non mancano, inoltre, gli scontri in PvP, per quanto in linea di massima il fulcro dell'esperienza è incentrato sulla cooperazione tra i giocatori per gestire la nave e affrontare le sfide. Il grandissimo successo che tutt'ora riscuote Sea of Thieves non è dato solo dalle dinamiche di gioco assuefacenti e ben collaudate, ma anche dal corposo e costante supporto da parte degli sviluppatori, che periodicamente pubblicano aggiornamenti con tante novità. Considerando i sei anni trascorsi dal debutto su PC e Xbox, i giocatori PS5 al lancio troveranno un numero imponente di contenuti, inclusi gli apprezzati crossover a tema Pirati dei Caraibi e Monkey Island.

La data di uscita su PS5, edizioni disponibili, accesso anticipato e bonus di prenotazione Nei mari di Sea of Thieves vi imbatterete in ogni genere di pericolo Sea of Thieves sarà disponibile su PS5 a partire dal 30 aprile 2024 in Italia e nel resto del mondo, esclusivamente in formato digitale tramite il PlayStation Store, al prezzo di 39,99 euro per la Standard Edition, di 49,99 euro per la Deluxe Edition e di 59,99 euro per la Premium Edition. A prescindere dall'edizione scelta, preacquistando il gioco riceverete una serie di piccoli extra per la personalizzazione estetica, per la precisione il set di armi "Vipera Rossa", il "Parrocchetto della tempesta scarlatta", l'abito da "Kraken" e "Lupo di mare" per il parrocchetto. Per quanto riguarda i contenuti delle edizioni speciali, la Deluxe Edition include il pacchetto del Lombrico oceanico (un set composto da sciabola, pistola, pala, cappello, giacca, vestito, pantaloni e uncino a tema), 10.000 unità d'oro e il "Deluxe Bundle", che a sua volta comprende la polena e le vele della "Furia Tonante del collezionista" e l'archibugio "Cacciatore del fantasma velato". Insomma, un bel gruzzoletto e tanti cosmetici per iniziare la vostra avventura tra i mari nel modo più sgargiante possibile. Inoltre, nel pacchetto troviamo anche la colonna sonora originale di Sea of Thieves, l'audiolibro Sea of Thieves: Athena's Fortune e l'e-book The Rough Guide to Sea of Thieves tutti in formato digitale. Oltre a tutti i bonus e gli extra della precedente edizione, la Premium Edition include anche un ulteriore bundle contenente un ricco set con polena, vele, scafo, bandiera, timone, argano, cannoni e fiamma per cannone del "Condottiero oscuro", oltre a un costume a tema per il vostro pirata e l'animale da compagnia "Cane diabolico". Non solo, questa edizione garantisce anche l'accesso anticipato a Sea of Thieves al 25 aprile (5 giorni prima della data di uscita) e il Pass per saccheggi della Stagione 12, in pratica la versione premium del pass stagionale che permette di accedere ad ancora più ricompense a tempo limitato.

La Stagione 12 Ogni nuova Stagione di Sea of Thieves introduce nuovi contenuti e sfide Rimanendo in tema di supporto costante, Sea of Thieves si appoggia alla ben rodata struttura a stagioni, ognuna delle quali introduce contenuti, oggetti per la personalizzazione estetica di nave e personaggi, sfide e un pass stagionale con doppio percorso di ricompense, uno totalmente gratuito e l'altro sbloccabile con valuta premium, che contribuiscono a mantenere alto il coinvolgimento dei giocatori nel tempo. In concomitanza del lancio della versione PS5 il 30 aprile avrà inizio la Stagione 12, che porterà con sé nuove armi, come pugnali da lancio e pistole a doppio colpo, oltre a nuovi strumenti, come lo Scattershot, che spara quattro piccole palle di cannone a ventaglio, il Bone Caller, uno strumento che schiera in campo degli scheletri di supporto, e il Wind Caller, che fa soffiare il vento in una direzione a scelta, rendendo più semplici gli spostamenti in mare. Non solo, Rare ha già offerto qualche anticipazione anche delle Stagioni 13 e 14, che introdurranno l'evento speciale: "The Burning Blade" e nuove dinamiche stealth.