Sea of Thieves: Stagione 12, 13 e 14, Rare annuncia alcune novità per il 2024

Rare ha pubblicato su YouTube il Sea of Thieves 2024 Preview Event, ovvero un evento che punta a fornire varie anticipazioni sulle novità in arrivo nel corso dell'anno per il gioco piratesco, all'interno della Stagione 12, 13 e 14 in arrivo nei prossimi mesi.

Si tratta solo di alcuni punti per ogni stagione, con i dettagli più approfonditi che verranno poi presentati più in prossimità con l'uscita delle varie stagioni, ma possono intanto dare un'idea di alcune evoluzioni che sono destinate ad arrivare nel prossimo periodo, all'interno del 2024.

La Stagione 12 porterà nuove armi come pugnali da lancio e pistole a doppio colpo, oltre a nuovi cannoni e strumenti di lancio come Scattershot (con fuoco più ampio), Bone Caller (uno strumento di lancio che richiama gli scheletri) e Wind Caller, che può avere varie effetti.