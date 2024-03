Con PS5 Pro e Nintendo Switch 2 in arrivo, ci sarà una nuova Xbox?

Ormai è dato praticamente per certo che PS5 Pro esista davvero e che il suo arrivo potrebbe avvenire già entro la fine di quest'anno, mentre il lancio di Nintendo Switch 2 (o come si chiamerà la nuova console della casa di Kyoto) è forse spostato all'inizio del 2025 ma comunque previsto da qui a un anno. In questo quadro generale, l'elemento che manca è Microsoft, considerando che non sono emerse molte informazioni su una possibile nuova Xbox, ma è difficile pensare che non ci sia una contromossa di qualche tipo alle variazioni che colpiranno presto il mercato dell'hardware da gioco, considerando peraltro come la casa di Redmond abbia bisogno di recuperare terreno e rischi invece di perderne ancora di più con un immobilismo prolungato ben oltre le tempistiche decise dagli avversari.

L'unica novità in questo senso è emersa nei giorni scorsi con la registrazione del codice identificativo di quello che sembra essere un nuovo devkit di Xbox, cosa che farebbe pensare all'introduzione di nuovo hardware sul fronte Microsoft, ma si tratta ancora di un indizio piuttosto vago rispetto a quanto emerso dalle altre parti. Tuttavia, anche alcune comunicazioni ufficiali sembrano lasciare aperto uno spiraglio su possibili novità in questo senso: poco dopo il famoso podcast con gli aggiornamenti da parte di Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Booty, la presidente di Xbox aveva chiaramente confermato una console next-gen e nuovi hardware, con novità in arrivo entro la fine del 2024. All'epoca, la comunicazione sembrava soprattutto voler tamponare le crescenti voci e paure su un abbandono del mercato hardware console da parte della compagnia, ma guardando la cosa nella prospettiva attuale potrebbe essere necessario un aggiornamento sul fronte dei nuovi dispositivi anche per controbattere alle mosse dei diretti concorrenti.