Fortnite e Unreal Editor, un trailer presenta le nuove isole e Metahuman

Durante lo State of Unreal 2024 è stato presentato l'Unreal Editor per Fortnite, un potente strumento basato su Unreal Engine 5 che consente di creare nuovi, spettacolari contenuti per il battle royale di Epic Games.

Un esempio perfetto sono le nuove isole che possiamo vedere nel trailer qui sotto, oppure l'impiego della tecnologia Metahuman per la creazione di personaggi mai così convincenti, con infinite possibilità di personalizzazione e un enorme potenziale.

Chi possiede il gioco può scaricare gratuitamente L'Unreal Editor per Fortnite e utilizzarne gli strumenti su PC al fine di creare e pubblicare i propri contenuti su Fortnite.