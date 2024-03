Max Payne 1 & 2 Remake totalmente finanziati da Rockstar Games, budget simile ad Alan Wake 2

Dal punto di vista finanziario, dunque, Max Payne 1 & 2 Remake sono sostanzialmente "assicurati" dall'apporto di fondi da parte di Rockstar Games, che gestisce i diritti sulla serie in collaborazione con Remedy per quanto riguarda questo specifico progetto di rilancio.

Un progetto ancora lungo, ma a quanto pare sicuro

Max Payne, la vecchia cover

Nonostante i grandi progressi fatti, sembra che ci voglia ancora una considerevole quantità di tempo prima di poter vedere i giochi in una forma più completa, considerando che la produzione sta entrando adesso nel vivo dello sviluppo.

È probabile che per quest'anno non si facciano ancora vedere, ma se non altro c'è una certa sicurezza sul fronte della concretezza finanziaria dietro il progetto, che a questo punto sembra sia totalmente finanziato e abbia ricevuto il via libera definitivo.

Qualche mese fa abbiamo saputo da Remedy che Quantum Break e Max Payne non fanno parte dell'universo connesso ad Alan Wake, a quanto pare.