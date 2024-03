Ghostrunner 2, un trailer presenta la modalità Hardcore e l'espansione gratuite

Ghostrunner 2 ha ricevuto oggi un aggiornamento con la modalità Hardcore e l'espansione RogueRunner.Exe, entrambe disponibili gratuitamente per i possessori del gioco sviluppato da One More Level.

La modalità Hardcore offre un livello di difficoltà estremo per consentire agli utenti più esperti di mettere alla prova le loro capacità con Ghostrunner 2, mentre l'espansione RogueRunner.Exe punta forte sul parkour per coinvolgerci in un'esperienza estremamente veloce e frenetica, con tante nuove sfide.

Capace di incassare oltre 6 milioni di dollari a cinque giorni dal lancio, recuperando subito i costi di sviluppo, Ghostrunner 2 desidera ringraziare in questo modo i giocatori che hanno dato fiducia al progetto finora, acquistandolo con entusiasmo.