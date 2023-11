Ghostrunner 2: oltre 6 milioni di dollari a 5 giorni dal lancio, già recuperati i costi di sviluppo

Dall'ultimo resoconto finanziario per gli azionisti pubblicato dallo sviluppatore One More Level apprendiamo che Ghostrunner 2 ha incassato oltre 6 milioni di dollari nei primi cinque giorni dal lancio.

Come riportato dal portale polacco Bankier.pl, One More Level ha stimato ricavi pari a 6,13 milioni di dollari per Ghostrunner 2 al 31 ottobre, ovvero cinque giorni dopo il lancio avvenuto il 26 ottobre. La cifra tra l'altro si riferisce solo alle copie della versione standard, escludendo Deluxe e Brutal Edition, dunque il totale è anche maggiore.

Lo studio ha inoltre sottolineato che i costi di produzione di Ghostrunner 2 sono stati di 4,2 milioni di dollari, dunque l'action cyberpunk è già in attivo, con i profitti che sono pari a 1,93 milioni di dollari.